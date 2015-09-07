Сергей Шаров - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шаров
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Шаров
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|17
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -73'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|01.11.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|25.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|77'
|11.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|04.10.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|28.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|21.09.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ангушт (Назрань)
|14.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|07.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Ангушт (Назрань)
|25.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|72'
|04.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|21.07.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:2
|Ангушт (Назрань)