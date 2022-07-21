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    Серхи Морено - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Серхи
    Фамилия Морено
    Состав Без клуба
    Родной город Эскальдес-Энгордань
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 ноября 1987 (35 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2022 77' -90' Интер (Эскальдес) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    21.07.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 3:0 Интер (Эскальдес)
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