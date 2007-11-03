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    Оливье Сорлен - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Оливье
    Фамилия Сорлен
    Команда Эвиан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 апреля 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.2008 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Ренн (Ренн)
    16.02.2008 1' -90' Лилль (Лилль) 3:1 Ренн (Ренн)
    24.11.2007 1' -90' Ренн (Ренн) 0:2 Лион (Лион)
    03.11.2007 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Монако (Монако)
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