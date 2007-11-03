Оливье Сорлен - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Сорлен
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Сорлен
|Команда
|Эвиан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 апреля 1979 (43 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2008
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|16.02.2008
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|24.11.2007
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:2
|Лион (Лион)
|03.11.2007
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Монако (Монако)