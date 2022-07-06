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    Витаутас Черняускас - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Витаутас
    Фамилия Черняускас
    Команда РФШ
    Состав Основной
    Родной город Паневежис
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 марта 1989 (33 года)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.07.2022 Был в запасе РФШ (Рига) 2:2
    (4:5)п    		 ХИК (Хельсинки)
    06.07.2022 1' -90' ХИК (Хельсинки) 1:0 РФШ (Рига)
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