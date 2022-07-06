Витаутас Черняускас - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Витаутас
|Фамилия
|Черняускас
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паневежис
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 марта 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Имя
|Витаутас
|Фамилия
|Черняускас
|Команда
|РФШ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Паневежис
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 марта 1989 (33 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.07.2022
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|2:2
(4:5)п
|ХИК (Хельсинки)
|06.07.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|РФШ (Рига)