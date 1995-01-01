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Мусса Харун
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Мусса Харун - статистика
Имя
Мусса
Фамилия
Харун
Состав
Основной
Родной город
Аль-Шамаль
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
13 сентября 1985 (37 лет)
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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