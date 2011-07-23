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    Азамат Серков - статистика

    #91 | Защитник
    Имя Азамат
    Отчество Русланович
    Фамилия Серков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июля 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 15 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    27.10.2011 1' -79' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    23.10.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 5:2 Локомотив (мол) (Москва)
    15.10.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2011 46' -90' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    20.08.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
    12.08.2011 1' -90' Томь (мол) (Томск) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    06.08.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    30.07.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    23.07.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    25.06.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    21.06.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.06.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.06.2011 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    09.06.2011 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    26.05.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    01.05.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    11.03.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
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