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    Абдельхаким Омрани - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Абдельхаким
    Фамилия Омрани
    Состав Без клуба
    Родной город Фрейминг-Мерлебах
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 февраля 1991 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ланс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2011 Был в запасе ПСЖ (Париж) 0:0 Ланс (Ланс)
    05.02.2011 86' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Валансьен (Валансьен)
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