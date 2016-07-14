Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джонатан Парр - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Парр
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 октября 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стремсгодсет 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2016 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 2:2 Сендерийск (Сендерийск)
    14.07.2016 1' -90' Сендерийск (Сендерийск) 2:1 Стремсгодсет (Драммен)
    • Читайте нас: 
    11