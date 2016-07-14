Джонатан Парр - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Парр
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Парр
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стремсгодсет
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2016
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|2:2
|Сендерийск (Сендерийск)
|14.07.2016
|1' -90'
|Сендерийск (Сендерийск)
|2:1
|Стремсгодсет (Драммен)