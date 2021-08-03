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    Рупи Риски - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Рупи
    Фамилия Риски
    Команда ХИК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 1991 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 4 6 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 1' -89' ХИК (Хельсинки) 2:5 Фенербахче (Стамбул)
    27' 88'
    19.08.2021 1' -64' Фенербахче (Стамбул) 1:0 ХИК (Хельсинки)
    12.08.2021 46' -89' ХИК (Хельсинки) 3:0 Нефтчи (Баку)
    46' 60' 89'
    03.08.2021 55' -89' Нефтчи (Баку) 2:2 ХИК (Хельсинки)
    61' 65' 90'
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