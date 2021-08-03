Рупи Риски - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Рупи
|Фамилия
|Риски
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 1991 (31 год)
|Имя
|Рупи
|Фамилия
|Риски
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|4
|6
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|ХИК (Хельсинки)
|2:5
|Фенербахче (Стамбул)
|27' 88'
|19.08.2021
|1' -64'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|ХИК (Хельсинки)
|12.08.2021
|46' -89'
|ХИК (Хельсинки)
|3:0
|Нефтчи (Баку)
|46' 60' 89'
|03.08.2021
|55' -89'
|Нефтчи (Баку)
|2:2
|ХИК (Хельсинки)
|61' 65' 90'