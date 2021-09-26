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    Давид Тимор - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Тимор
    Команда Уэска
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 октября 1989 (33 года)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.01.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    02.01.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Реал (Мадрид)
    19.12.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Осасуна (Памплона)
    21.11.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 4:0 Кадис (Кадис)
    07.11.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    31.10.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    28.10.2021 68' -90' Гранада (Гранада) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    25.10.2021 1' -60' Хетафе (Хетафе) 0:3 Сельта (Виго)
    16.10.2021 1' -77' Леванте (Валенсия) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    29'
    26.09.2021 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    35'
    21.09.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2021 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    13.09.2021 32' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Эльче (Эльче)
    29.08.2021 61' -90' Барселона (Барселона) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    23.08.2021 87' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
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