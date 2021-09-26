Давид Тимор - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тимор
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Тимор
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.01.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Реал (Мадрид)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|28.10.2021
|68' -90'
|Гранада (Гранада)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|25.10.2021
|1' -60'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Сельта (Виго)
|16.10.2021
|1' -77'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|29'
|26.09.2021
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|35'
|21.09.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|13.09.2021
|32' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|29.08.2021
|61' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|23.08.2021
|87' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)