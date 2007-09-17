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    Стив Ховард - статистика

    Нападающий
    Имя Стив
    Фамилия Ховард
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Дурхэм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 мая 1976 (46 лет)
    Рост 191
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2007 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Болтон (Болтон)
    17.09.2007 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
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