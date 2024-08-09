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Ясмин Куртич
Статистика
Ясмин Куртич - статистика
Завершил карьеру
10 января 1989 (37), Чрномель
#27 | Полузащитник
186 см
Словения
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Италия. Серия А 2016/2017
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Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
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Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
1 : 0
09.08.2024
Зюйдтироль
1' - 90'
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