Ясмин Куртич - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Ясмин
|Фамилия
|Куртич
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чрномель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1989 (34 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Ясмин
|Фамилия
|Куртич
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чрномель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|9
|3
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|30.10.2022
|1' -66'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|23.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|81' 56'
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|39'
|02.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|76'
|18.09.2022
|1' -80'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|12.09.2022
|1' -71'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|43' 45'
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|90'
|28.08.2022
|1' -80'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|12'