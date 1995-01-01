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    Андреа Де Паола - статистика

    #45 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Де Паола
    Состав Молодежный
    Родной город Гаета
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 октября 1990 (32 года)
    Рост 183
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