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    Моньо - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Серхио
    Фамилия Абад
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 марта 1989 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2010 86' -90' Леванте (Валенсия) 3:1 Расинг (Сантандер)
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