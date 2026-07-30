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Валлетта
Эрмин Бичакчич
Статистика
€ 200 тыс
Эрмин Бичакчич - статистика
Валлетта
24 января 1990 (36), Зворник
#4 | Защитник
185 см | 83 кг
Босния и Герцеговина | Германия
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Команда
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П
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Валлетта
2
0
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
80' - 90'
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