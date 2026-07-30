Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025 Германия. Кубок 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011