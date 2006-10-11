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    Сергей Терехов - статистика

    Полузащитник
    Имя Сергей
    Фамилия Терехов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Пярну
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1975 (47 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2007 Был в запасе Англия 3:0 Эстония
    06.06.2007 1' -90' Эстония 0:3 Англия
    11.10.2006 1' -90' Россия 2:0 Эстония
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