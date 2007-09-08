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    Мартин Рейм - статистика

    Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Рейм
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1971 (51 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2007 Был в запасе Англия 3:0 Эстония
    12.09.2007 1' -90' Северная Македония 1:1 Эстония
    08.09.2007 1' -90' Хорватия 2:0 Эстония
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