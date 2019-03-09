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    Матье Горжелен - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Матье
    Фамилия Горжелен
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 августа 1990 (32 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 1' -90' Ним (Ним) 2:3 Лион (Лион)
    18.05.2019 Был в запасе Лион (Лион) 4:0 Кан (Кан)
    12.05.2019 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:3 Лион (Лион)
    05.05.2019 Был в запасе Лион (Лион) 2:2 Лилль (Лилль)
    26.04.2019 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:3 Лион (Лион)
    19.04.2019 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Анжер (Анжер)
    12.04.2019 Был в запасе Нант (Нант) 2:1 Лион (Лион)
    29.03.2019 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Лион (Лион)
    17.03.2019 1' -90' Лион (Лион) 3:2 Монпелье (Монпелье)
    09.03.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 2:2 Лион (Лион)
    03.03.2019 Был в запасе Лион (Лион) 5:1 Тулуза (Тулуза)
    24.02.2019 Был в запасе Монако (Монако) 2:0 Лион (Лион)
    15.02.2019 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.02.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:0 Лион (Лион)
    03.02.2019 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 ПСЖ (Париж)
    27.01.2019 Был в запасе Амьен (Амьен) 0:1 Лион (Лион)
    20.01.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Лион (Лион)
    16.01.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:2 Лион (Лион)
    11.01.2019 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Реймс (Реймс)
    22.12.2018 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Лион (Лион)
    16.12.2018 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Монако (Монако)
    05.12.2018 Был в запасе Лион (Лион) 0:2 Ренн (Ренн)
    01.12.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:2 Лион (Лион)
    23.11.2018 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    10.11.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:4 Лион (Лион)
    03.11.2018 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Бордо (Бордо)
    27.10.2018 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:2 Лион (Лион)
    19.10.2018 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Ним (Ним)
    07.10.2018 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Лион (Лион)
    29.09.2018 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Нант (Нант)
    26.09.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:3 Лион (Лион)
    23.09.2018 Был в запасе Лион (Лион) 4:2 Марсель (Марсель)
    15.09.2018 Был в запасе Кан (Кан) 2:2 Лион (Лион)
    31.08.2018 Был в запасе Лион (Лион) 0:1 Ницца (Ницца)
    24.08.2018 Был в запасе Лион (Лион) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    17.08.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Лион (Лион)
    12.08.2018 1' -90' Лион (Лион) 2:0 Амьен (Амьен)
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