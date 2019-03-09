Матье Горжелен - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Горжелен
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 августа 1990 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Горжелен
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 августа 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|2:3
|Лион (Лион)
|18.05.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|4:0
|Кан (Кан)
|12.05.2019
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:3
|Лион (Лион)
|05.05.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:2
|Лилль (Лилль)
|26.04.2019
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:3
|Лион (Лион)
|19.04.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|12.04.2019
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Лион (Лион)
|29.03.2019
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лион (Лион)
|17.03.2019
|1' -90'
|Лион (Лион)
|3:2
|Монпелье (Монпелье)
|09.03.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|2:2
|Лион (Лион)
|03.03.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|5:1
|Тулуза (Тулуза)
|24.02.2019
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|Лион (Лион)
|15.02.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лион (Лион)
|03.02.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|ПСЖ (Париж)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|0:1
|Лион (Лион)
|20.01.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Лион (Лион)
|16.01.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лион (Лион)
|11.01.2019
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.12.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Монако (Монако)
|05.12.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:2
|Ренн (Ренн)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:2
|Лион (Лион)
|23.11.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:4
|Лион (Лион)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лион (Лион)
|19.10.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Ним (Ним)
|07.10.2018
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Лион (Лион)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Нант (Нант)
|26.09.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:3
|Лион (Лион)
|23.09.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|4:2
|Марсель (Марсель)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:2
|Лион (Лион)
|31.08.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|24.08.2018
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|17.08.2018
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лион (Лион)
|12.08.2018
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:0
|Амьен (Амьен)