Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Матье Горжелен
Статистика
€ 200 тыс
Матье Горжелен - статистика
Ланс
5 августа 1990 (36)
#16 | Вратарь
187 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
2 : 1
29.08.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
5 : 2
22.08.2026
Осер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Товарищеские матчи 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
0 : 4
17.05.2026
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
1 : 0
08.05.2026
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
1 : 1
02.05.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
3 : 3
24.04.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
3 : 2
17.04.2026
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
3 : 0
04.04.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
5 : 1
20.03.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
2 : 1
14.03.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
3 : 0
08.03.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
1 : 1
27.02.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 3
21.02.2026
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Париж
0 : 5
14.02.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
3 : 1
07.02.2026
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
1 : 0
30.01.2026
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
3 : 1
24.01.2026
Ланс
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+