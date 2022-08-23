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    Элиас Качунга - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Элиас
    Фамилия Качунга
    Команда Болтон
    Состав Основной
    Родной город Кёльн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -68' Болтон (Болтон) 1:4 Астон Вилла (Бирмингем)
    62'
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