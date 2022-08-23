Элиас Качунга - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Качунга
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кёльн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Качунга
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кёльн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -68'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|62'