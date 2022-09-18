Виейринья - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Аделино
|Фамилия
|Де Фрейташ
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1986 (37 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Аделино
|Фамилия
|Де Фрейташ
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1986 (37 лет)
|Рост
|173
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2023
|80' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2023
|74' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|28.12.2022
|1' -76'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|88' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|09.10.2022
|61' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|1' -77'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2022
|1' -25'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|8' 15'
|12.09.2022
|1' -77'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|04.09.2022
|58' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|1' -76'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)