Николя Изима-Мирен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Изима-Мирен
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|83
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Изима-Мирен
|Команда
|Канзаc Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -19'
|Витесс (Арнем)
|0:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|26.02.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|18.02.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|2:0
|Витесс (Арнем)
|12.02.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Утрехт (Утрехт)
|04.02.2023
|70' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|28.01.2023
|65' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|25.01.2023
|88' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)