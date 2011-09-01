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Артем Першин
Статистика
Артем Першин - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1988 (38), Красный Луч
#27 | Полузащитник
178 см | 72 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь-Газпром
17
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
1 : 1
01.09.2011
Шинник
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2011
Волгарь
1' - 80'
35'
80'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волгарь
3 : 1
12.08.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0 : 1
27.06.2011
Мордовия
1' - 90'
32'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
0 : 2
24.06.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
1 : 0
07.06.2011
Волгарь
1' - 90'
51'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
0 : 0
04.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
27.05.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
2 : 0
24.05.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Черноморец
3 : 0
15.05.2011
Волгарь
1' - 37'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волгарь
0 : 3
07.05.2011
Урал
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
15.04.2011
Cибирь
1' - 90'
67'
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