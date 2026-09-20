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€ 150 тыс

Хоби Верхюлст - статистика

АЗ Алкмаар
2 апреля 1993 (33)
#12 | Вратарь
189 см | 78 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
20.09.2026
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
11.09.2026
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
0 : 2
22.08.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЗ Алкмаар
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
03.05.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
23.04.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
12.04.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
04.04.2026
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Гронинген
3 : 0
22.03.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
15.03.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
ПСВ
2 : 1
07.03.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Утрехт
2 : 0
01.03.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
22.02.2026
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
14.02.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
08.02.2026
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
АЗ Алкмаар
1 : 3
31.01.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Телстар
0 : 1
25.01.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.01.2026
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Зволле
3 : 1
17.01.2026
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
10.01.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фортуна
4 : 3
21.12.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
07.12.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Твенте
1 : 0
30.11.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
3 : 1
23.11.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
1 : 5
09.11.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
0 : 1
02.11.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
26.10.2025
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Аякс
0 : 2
18.10.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
05.10.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
2 : 1
28.09.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
24.09.2025
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
21.09.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 2
14.09.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
НАК Бреда
0 : 1
31.08.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
10.08.2025
Гронинген
Был в запасе
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