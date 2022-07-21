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    Фредрик Мидтсьё - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Фредрик
    Фамилия Мидтсьё
    Команда Галатасарай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 августа 1993 (29 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЗ Алкмаар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 62' -90' Тузла Сити (Тузла) 0:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    21.07.2022 84' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Тузла Сити (Тузла)
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