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Фредрик Мидтсьё
Статистика
Фредрик Мидтсьё - статистика
Завершил карьеру
11 августа 1993 (33)
#18 | Полузащитник
176 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2024/2025
Лига чемпионов 2023/2024
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Copa del Sol 2013
Товарищеские матчи 2013
Copa del Sol 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
9
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
1 : 0
19.10.2024
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
2 : 1
06.10.2024
Эюпспор
1' - 79'
45'
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
1' - 90'
15'
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
1' - 90'
87'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
1' - 90'
21'
90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эюпспор
0 : 0
01.09.2024
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эюпспор
4 : 1
19.08.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.08.2024
Эюпспор
1' - 62'
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