Фредрик Мидтсьё - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Мидтсьё
|Команда
|Галатасарай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Мидтсьё
|Команда
|Галатасарай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЗ Алкмаар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|62' -90'
|Тузла Сити (Тузла)
|0:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|21.07.2022
|84' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Тузла Сити (Тузла)