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    Осей Овисау - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Осей
    Фамилия Овисау
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 сентября 1990 (32 года)
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