Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джанер Эркин - статистика

Завершил карьеру
4 октября 1988 (38), Баликесир
#88 | Защитник
181 см | 75 кг
Турция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
25
0
5
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Эюпспор
2 : 1
24.05.2025
Антальяспор
1' - 57'
Турция. Суперлига, 36 тур
Фенербахче
2 : 1
18.05.2025
Эюпспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Эюпспор
0 : 3
10.05.2025
Касымпаша
46' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
04.05.2025
Эюпспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор
1 : 5
27.04.2025
Галатасарай
29' - 90'
79'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
1 : 0
20.04.2025
Эюпспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
6 : 0
14.04.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
21, 78'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
83' - 90'
85'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
3 : 1
03.03.2025
Эюпспор
58' - 90'
65'
90'
90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
1 : 3
21.02.2025
Бешикташ
1' - 46'
Турция. Суперлига, 24 тур
Эюпспор
1 : 1
16.02.2025
Кайсериспор
87' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
1' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 21 тур
Бодрум
0 : 1
26.01.2025
Эюпспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Эюпспор
3 : 0
19.01.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 4
04.01.2025
Эюпспор
1' - 63'
67'
Турция. Суперлига, 17 тур
Эюпспор
1 : 1
20.12.2024
Фенербахче
1' - 69'
45'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
2 : 0
13.12.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
3 : 0
08.12.2024
Самсунспор
1' - 90'
69'
Турция. Суперлига, 14 тур
Галатасарай
2 : 2
01.12.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 2
23.11.2024
Ризеспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
0 : 1
09.11.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
28.10.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
1 : 0
19.10.2024
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
2 : 1
06.10.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
1' - 70'
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
1' - 60'
57'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
1' - 59'
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.08.2024
Эюпспор
1' - 62'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+