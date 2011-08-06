|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|27
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2011
|76' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.10.2011
|74' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|23.10.2011
|66' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|5:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.10.2011
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|24.09.2011
|1' -66'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|10.09.2011
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|27.08.2011
|1' -68'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|20.08.2011
|57' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:4
|Спартак М (мол) (Москва)
|12.08.2011
|1' -52'
|Томь (мол) (Томск)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|06.08.2011
|1' -59'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|30.07.2011
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|23.07.2011
|1' -79'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.06.2011
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|18'
|21.06.2011
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|84'
|17.06.2011
|1' -69'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.06.2011
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|09.06.2011
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|26.05.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.05.2011
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|06.05.2011
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|01.05.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|23.04.2011
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.04.2011
|1' -76'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:5
|Томь (мол) (Томск)
|09.04.2011
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|40'
|02.04.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.03.2011
|1' -81'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.03.2011
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)