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    Амирхан Шаваев - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Амирхан
    Отчество Асланович
    Фамилия Шаваев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 марта 1991 (31 год)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 27 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2011 76' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    27.10.2011 74' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    23.10.2011 66' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 5:2 Локомотив (мол) (Москва)
    15.10.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    24.09.2011 1' -66' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:2 Академия Кубань (Краснодар)
    10.09.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    27.08.2011 1' -68' Динамо (мол) (Москва) 4:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    20.08.2011 57' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
    12.08.2011 1' -52' Томь (мол) (Томск) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    06.08.2011 1' -59' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    30.07.2011 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    23.07.2011 1' -79' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    25.06.2011 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    18'
    21.06.2011 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    84'
    17.06.2011 1' -69' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.06.2011 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    09.06.2011 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    26.05.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    19.05.2011 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    06.05.2011 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    01.05.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    23.04.2011 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.04.2011 1' -76' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:5 Томь (мол) (Томск)
    09.04.2011 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 4:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    40'
    02.04.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    18.03.2011 1' -81' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    11.03.2011 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
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