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    Сергей Нахлесткин - статистика

    #74 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Нахлесткин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 мая 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2013 1' -63' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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