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Ла Лига 2026/2027
Команды
Хетафе
Кико Фемения
Статистика
€ 700 тыс
Кико Фемения - статистика
Хетафе
2 февраля 1991 (35), Санет-и-Негральс
#17 | Защитник
174 см | 64 кг
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 8'
8'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Партизан
2 : 1
27.08.2026
Хетафе
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2023/2024
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Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 8'
8'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
1' - 42'
42'
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