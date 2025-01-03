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Бебе
Статистика
Бебе - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1990 (36), Агуалва-Касен
#12 | Нападающий
190 см | 80 кг
Кабо-Верде | Португалия
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Команда
И
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Расинг де Феррол
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг де Феррол
1 : 3
03.01.2025
Райо Вальекано
1' - 72'
Испания. Кубок, 2 раунд
Баракалдо
1 : 2
05.12.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
26'
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