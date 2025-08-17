Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Педро Мба Обьянг
Статистика
Педро Мба Обьянг - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1992 (34)
#14 | Полузащитник
185 см | 75 кг
Экваториальная Гвинея | Экваториальная Гвинея
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Кубок африканских наций 2025
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
0 : 1
17.08.2025
Фрозиноне
56' - 90'
Главные новости
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
1
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+