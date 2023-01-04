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    Педро Мба Обьянг - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Педро
    Фамилия Мба Обьянг
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 марта 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 82' - 90' Сассуоло 3:2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 1' - 60' Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    35'
    17.02.2023 85' - 90' Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 46' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 15 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 82' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:2 Кремонезе (Кремона)
    25.02.2023 1' -60' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    35'
    17.02.2023 85' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 1' -46' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    04.02.2023 1' -87' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    29.01.2023 1' -90' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    53'
    22.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.01.2023 1' -54' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 1' -54' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 75' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    05.11.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.10.2022 84' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2022 1' -62' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    32'
    15.10.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.10.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    02.10.2022 80' -90' Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    17.09.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.09.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 77' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    20.08.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    15.08.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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