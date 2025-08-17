Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Кубок африканских наций 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011