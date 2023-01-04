Педро Мба Обьянг - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Мба Обьянг
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Педро
|Фамилия
|Мба Обьянг
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|82' - 90'
|Сассуоло
|3:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 60'
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|35'
|17.02.2023
|85' - 90'
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 46'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|15
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|82' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|25.02.2023
|1' -60'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|35'
|17.02.2023
|85' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2023
|1' -46'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.02.2023
|1' -87'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|29.01.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|53'
|22.01.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2023
|1' -54'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|07.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|1' -54'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|75' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.10.2022
|84' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.10.2022
|1' -62'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|32'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|02.10.2022
|80' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Салернитана (Салернитана)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|77' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)