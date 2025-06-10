Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Роман Сойерс
Статистика
Роман Сойерс - статистика
Завершил карьеру
2 ноября 1991 (34)
#14 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Англия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сэйнт Китс и Невис
4
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сэйнт Китс и Невис
2 : 3
10.06.2025
Гренада
1' - 90'
90'
34'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Тринидад и Тобаго
6 : 2
07.06.2025
Сэйнт Китс и Невис
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сэйнт Китс и Невис
1 : 0
11.06.2024
Багамские острова
1' - 85'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Коста-Рика
4 : 0
07.06.2024
Сэйнт Китс и Невис
1' - 77'
Главные новости
Видео
Моуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
3
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
4
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+