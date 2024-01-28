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Эрик Питерс
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Эрик Питерс - статистика
Завершил карьеру
7 августа 1988 (38)
#33 | Защитник
186 см | 80 кг
Нидерланды
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Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
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Вест Бромвич
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Бромвич
0 : 2
28.01.2024
Вулверхэмптон
78' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
4 : 1
07.01.2024
Олдершот
1' - 90'
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