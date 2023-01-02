Эрик Питерс - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Питерс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Питерс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 августа 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|25
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2023
|1' -71'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|03.03.2023
|1' -80'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.02.2023
|1' -87'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|20.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|55'
|15.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|61'
|10.02.2023
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|03.02.2023
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|20.01.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.01.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.01.2023
|1' -88'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|29.12.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Престон (Престон)
|26.12.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|12.12.2022
|1' -65'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.11.2022
|65' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.11.2022
|1' -84'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|16'
|01.11.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|29.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|22.10.2022
|1' -64'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|18.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|15.10.2022
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|08.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.10.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|47'
|17.09.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.09.2022
|77' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:3
|Бирмингем Сити (Бирмингем)