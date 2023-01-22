Душан Тадич - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Тадич
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|74
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Душан
|Фамилия
|Тадич
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 ноября 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|52'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|54'
|23.02.2023
|1' - 90'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|90'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|6' 64' 27'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|24
|7
|15
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|52'
|26.02.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|54'
|19.02.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|6' 64' 27'
|12.02.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|05.02.2023
|1' -73'
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|16' 64'
|29.01.2023
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|15'
|26.01.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|22.01.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|14.01.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|55'
|08.01.2023
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|38'
|12.11.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|8' 21'
|09.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|6'
|06.11.2022
|1' -81'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|16.10.2022
|1' -75'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|65' 44'
|08.10.2022
|1' -61'
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|17'
|01.10.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|45'
|18.09.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|4' 16' 70'
|03.09.2022
|1' -80'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|53'
|28.08.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|70'
|21.08.2022
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|1' -83'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|57' 30'
|06.08.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|2:3
|Аякс (Амстердам)
|62'