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€ 75 тыс

Пжемислав Тытонь - статистика

Твенте
4 января 1987 (39), Замосць
#22 | Вратарь
195 см | 91 кг
Польша
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Твенте
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
ПСВ
5 : 1
17.05.2026
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Твенте
4 : 0
10.05.2026
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
03.05.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Твенте
1 : 1
25.04.2026
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Аякс
1 : 2
04.04.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Фортуна
1 : 2
21.03.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Твенте
0 : 2
15.03.2026
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
08.03.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
2 : 0
01.03.2026
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Твенте
2 : 1
22.02.2026
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Телстар
1 : 1
15.02.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Твенте
5 : 0
07.02.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
2 : 2
30.01.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
0 : 0
24.01.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
0 : 2
18.01.2026
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Твенте
1 : 1
10.01.2026
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
1 : 1
21.12.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Твенте
2 : 0
14.12.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
1 : 1
07.12.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Твенте
1 : 0
30.11.2025
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Волендам
1 : 1
22.11.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
0 : 0
07.11.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
1 : 1
02.11.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Твенте
2 : 3
26.10.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
3 : 3
18.10.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Твенте
2 : 1
05.10.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
3 : 2
26.09.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Спарта
1 : 5
19.09.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 2
13.09.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 0
30.08.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
1 : 2
24.08.2025
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Твенте
0 : 2
17.08.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 0
10.08.2025
Твенте
Был в запасе
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