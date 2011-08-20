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    Йован Голич - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Йован
    Фамилия Голич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 193
    Вес 93
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2011 1' -46' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
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