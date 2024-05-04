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Леван Арвеладзе
Статистика
Леван Арвеладзе - статистика
Завершил карьеру
6 апреля 1993 (33)
#9 | Полузащитник
182 см | 72 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Узбекистан. Суперлига 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андижан
5
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Узбекистан. Суперлига, 6 тур
Андижан
0 : 1
04.05.2024
Согдиана
1' - 71'
Узбекистан. Суперлига, 5 тур
Локомотив Ташкент
1 : 2
04.04.2024
Андижан
1' - 90'
Узбекистан. Суперлига, 4 тур
Андижан
1 : 1
30.03.2024
Насаф
61' - 90'
Узбекистан. Суперлига, 3 тур
Сурхан
2 : 3
16.03.2024
Андижан
46' - 90'
Узбекистан. Суперлига, 2 тур
Андижан
5 : 1
10.03.2024
Бунедкор
70' - 90'
Узбекистан. Суперлига, 1 тур
ОКМК
0 : 0
03.03.2024
Андижан
88' - 90'
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