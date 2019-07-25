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    Далибор Стеванович - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Далибор
    Фамилия Стеванович
    Состав Без клуба
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 1984 (38 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Тр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 Был в запасе Спартак Тр (Трнава) 3:1 Локомотив (Пловдив)
    25.07.2019 1' -90' Локомотив (Пловдив) 2:0 Спартак Тр (Трнава)
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