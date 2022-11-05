Антонио Луна - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сон-Сервера
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|68
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Луна
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сон-Сервера
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 марта 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|18
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|28.01.2023
|1' -81'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|47'
|05.11.2022
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|1' -86'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|08.10.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|54' 55'
|11.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|1' -84'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|27.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20'
|19.08.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)