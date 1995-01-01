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    Юрий Лебедев - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Андреевич
    Фамилия Лебедев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 81
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