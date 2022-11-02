Сергей Дудкин - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дудкин
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|67
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Дудкин
|Команда
|Динамо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -81'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
(5:3)п
|Динамо Вл (Владивосток)
|77'