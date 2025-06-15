Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Дудкин - статистика

Завершил карьеру
2 августа 1991 (35)
#20 | Полузащитник
182 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вл
8
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Вл
1 : 1
15.06.2025
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Текстильщик
0 : 0
07.06.2025
Динамо Вл
1' - 90'
36'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Вл
1 : 1
31.05.2025
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
2 : 1
25.05.2025
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Муром
1 : 2
21.05.2025
Динамо Вл
1' - 90'
31'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Динамо Киров
3 : 1
17.05.2025
Динамо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Сибирь
2 : 1
10.05.2025
Динамо Вл
1' - 90'
2'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Вл
0 : 1
03.05.2025
Форте
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 1
26.04.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Вл
2 : 0
20.04.2025
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Вл
0 : 0
05.04.2025
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Динамо Вл
0 : 0
29.03.2025
Динамо Киров
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Динамо Вл
0 : 1
22.03.2025
Сибирь
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Форте
1 : 1
15.03.2025
Динамо Вл
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Вл
0 : 0
08.03.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Динамо-2
1 : 4
01.03.2025
Динамо Вл
73' - 90'
Главные новости
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
2
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
12
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
11
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+