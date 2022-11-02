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    Сергей Дудкин - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Сергей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Дудкин
    Команда Динамо Вл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 августа 1991 (31 год)
    Рост 179
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Вл 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -81' Динамо Мх (Махачкала) 0:0
    (5:3)п    		 Динамо Вл (Владивосток)
    77'
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