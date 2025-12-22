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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Синан Османоглу
Статистика
€ 50 тыс
Синан Османоглу - статистика
Генчлербирлиги
9 января 1990 (36)
#90 | Защитник
197 см | 91 кг
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 17 тур
Генчлербирлиги
4 : 3
22.12.2025
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
0 : 0
12.12.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Генчлербирлиги
3 : 0
07.12.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
3 : 2
22.11.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
07.11.2025
Истанбул Башакшехир
90' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 0
01.11.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
26.10.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
1 : 2
18.10.2025
Генчлербирлиги
90' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
04.10.2025
Аланьяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
1 : 1
28.09.2025
Генчлербирлиги
66' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
20.09.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
1 : 0
15.09.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Генчлербирлиги
1 : 3
31.08.2025
Фенербахче
88' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Самсунспор
2 : 1
09.08.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
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