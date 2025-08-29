Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Даниэль Алексич
Статистика
Даниэль Алексич - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1991 (35), Пула
#9 | Защитник
181 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
1 : 1
29.08.2025
Коньяспор
1' - 56'
Турция. Суперлига, 1 тур
Эюпспор
1 : 4
10.08.2025
Коньяспор
1' - 70'
Главные новости
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
1
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
2
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
В Турции возмущены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
09:22
1
Унизительное поражение Батракова, Мостового готовы взять в тренерский штаб и другие новости
02:00
Генич раскрыл, какой трансфер внутри РПЛ сорвался в последний день летнего ТО
01:45
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
01:35
7
В Турции объяснили, почему Батраков не вышел в старте «Галатасарая» на матч с «Трабзонспором»
00:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+