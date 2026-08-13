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Шкендия
Бесарт Ибраими
Статистика
€ 150 тыс
Бесарт Ибраими - статистика
Шкендия
17 декабря 1986 (39), Кицево
#7 | Нападающий
182 см | 76 кг
Северная Македония
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Шкендия
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
85' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
85' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
71' - 90'
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