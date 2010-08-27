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    Стефан Деак - статистика

    #93 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Деак
    Команда Депортиво
    Состав Молодежный
    Родной город Рума
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 марта 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 16 0 0 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.11.2010 1' -55' Амкар (мол) (Пермь) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.11.2010 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    04.11.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Раменское (Раменское )
    30.10.2010 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    22.10.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:3 Томь (мол) (Томск)
    16.10.2010 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 2:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    02.10.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    87'
    19.09.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:0 Спартак М (мол) (Москва)
    48'
    11.09.2010 46' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    27.08.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:1 Рубин (мол) (Казань)
    19.08.2010 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.08.2010 1' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Сибирь (мол) (Новосибирск)
    29.07.2010 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:2 Амкар (мол) (Пермь)
    47'
    17.04.2010 46' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:4 Кр. Советов (мол) (Самара)
    85'
    12.03.2010 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    27'
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