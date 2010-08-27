Стефан Деак - статистика
#93 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Деак
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рума
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Деак
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рума
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 марта 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|16
|0
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2010
|1' -55'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.11.2010
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|04.11.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Раменское (Раменское )
|30.10.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|22.10.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:3
|Томь (мол) (Томск)
|16.10.2010
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|02.10.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|87'
|19.09.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|48'
|11.09.2010
|46' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|27.08.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)
|19.08.2010
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.08.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|29.07.2010
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|47'
|17.04.2010
|46' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:4
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|85'
|12.03.2010
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|27'