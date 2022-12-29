Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хуанми - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Хуан Мигел
    Фамилия Хименес Лопес
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 1993 (29 лет)
    Рост 170
    Вес 63
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 80' Манчестер Юнайтед 4:1 Бетис Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    32'
    05.03.2023 Был в запасе Бетис 0:0 Реал Испания. Примера, 24 тур
    24.02.2023 1' - 46' Эльче 2:3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 81' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    2'
    11.02.2023 1' - 90' Альмерия 2:3 Бетис Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11