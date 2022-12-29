Хуанми - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Хуан Мигел
|Фамилия
|Хименес Лопес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|63
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Хуан Мигел
|Фамилия
|Хименес Лопес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|63
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 80'
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Бетис
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|32'
|05.03.2023
|Был в запасе
|Бетис
|0:0
|Реал
|Испания. Примера, 24 тур
|24.02.2023
|1' - 46'
|Эльче
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 81'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|2'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|12
|4
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|24.02.2023
|1' -46'
|Эльче (Эльче)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|18.02.2023
|1' -81'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|2'
|11.02.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|04.02.2023
|1' -79'
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|9'
|01.02.2023
|63' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|28.01.2023
|67' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|90'
|08.01.2023
|90' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|29.12.2022
|77' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|03.09.2022
|1' -72'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|26.08.2022
|1' -64'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|36'
|15.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|39' 60' 78'