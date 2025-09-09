Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига наций 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Норвегия. Элитсериен 2020 Лига Европы 2019/2020 Норвегия. Элитсериен 2019 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011