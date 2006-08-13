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    Дуду - статистика

    Имя Алешандру Силва
    Отчество де Соуза
    Фамилия Дуду
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 24 2 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 ФК Москва (Москва)
    21.10.2006 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 ЦСКА (Москва)
    14.10.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Рубин (Казань)
    01.10.2006 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 ЦСКА (Москва)
    23.09.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:2 Локомотив (Москва)
    17.09.2006 1' -90' Томь (Томск) 0:1 ЦСКА (Москва)
    09.09.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:2 Спартак (Москва)
    27.08.2006 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 ЦСКА (Москва)
    19.08.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    13.08.2006 1' -90' Динамо (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
    03.08.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Луч (Владивосток)
    23.07.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    19.07.2006 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 ЦСКА (Москва)
    10.07.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    06.07.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Торпедо (Москва)
    14.05.2006 1' -90' ФК Москва (Москва) 0:1 ЦСКА (Москва)
    06.05.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    29.04.2006 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 ЦСКА (Москва)
    22.04.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Сатурн (Раменское)
    16.04.2006 1' -90' Локомотив (Москва) 3:2 ЦСКА (Москва)
    08.04.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Томь (Томск)
    01.04.2006 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 ЦСКА (Москва)
    26.03.2006 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:1 Шинник (Ярославль)
    18.03.2006 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:1 ЦСКА (Москва)
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