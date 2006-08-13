|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|24
|2
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|ФК Москва (Москва)
|21.10.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|14.10.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Рубин (Казань)
|01.10.2006
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|ЦСКА (Москва)
|23.09.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|17.09.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|09.09.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:2
|Спартак (Москва)
|27.08.2006
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|19.08.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|13.08.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|03.08.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|23.07.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|19.07.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|10.07.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.07.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|14.05.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|06.05.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|29.04.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|22.04.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Сатурн (Раменское)
|16.04.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|08.04.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Томь (Томск)
|01.04.2006
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|26.03.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Шинник (Ярославль)
|18.03.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:1
|ЦСКА (Москва)