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    Гиртс Карлсонс - статистика

    Имя Гиртс
    Отчество .
    Фамилия Карлсонс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июня 1981 (41 год)
    Рост 191
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиепая 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Хэкен (Гетеборг) 1:2 Лиепая (Лиепая)
    86'
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