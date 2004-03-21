|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|7
|-12
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.04.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|11.04.2004
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.04.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:3
|Рубин (Казань)
|03.04.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.03.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|Сатурн (Раменское)
|21.03.2004
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)